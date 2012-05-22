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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 08:23 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘升1%,投资者逢低承接

路透东京5月22日电---日本股市日经指数.N225周二开盘升1%,料将持续周一的技术性修正,投资者进行逢低买入.上周,欧债危机恶化和日圆升值的担忧打击日股下跌.

日经指数涨至8,717.65点,东证股价指数.TOPX也上涨1%,报732.22点.(完)

--编译 李春喜;审校 戴素萍

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