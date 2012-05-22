《中国已公布新股发行上市日程表》--5月22日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 5/22 深 华灿光电 300323 5,000 20.00 34.42 中信证券 5/25 5/22 深 德威新材 300325 2,000 17.00 25.37 平安证券 5/25 5/23 深 福建金森 002679 *3,468 *12.00 *43.80 红塔证券 5/28 5/24 深 海达股份 300320 不超过1,667 -- -- 华泰联合 5/29 5/25 深 奋达科技 002681 不超过3,750 -- -- 华泰联合 5/30 5/25 深 黄海机械 002680 不超过2,000 -- -- 浙商证券 5/30 5/28 深 硕贝德 300322 不超过2,334.5 -- -- 红塔证券 5/31 5/30 沪 中国汽研 -- 不超过19,200 -- -- 中信建投 6/4 5/30 深 旋极信息 300324 1,400 -- -- 平安证券 6/4 *5/30 深 宏大爆破 002683 不超过5,476 -- -- 广发证券 6/4 *5/30 深 华东重机 002685 不超过5,000 -- -- 金元证券 6/4 *5/31 沪 百隆东方 -- 不超过15,000 -- -- 中信证券 6/5 *6/1 深 龙洲股份 002682 不超过4,000 -- -- 东北证券 6/6 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *5/23 深 博晖创新 ( 300318.SZ ) *2,050 15.00 34.09 国信证券 *5/23 深 麦捷科技 ( 300319.SZ ) *1,070 15.30 27.82 平安证券 *5/23 深 同大股份 ( 300321.SZ ) *890 23.00 21.10 平安证券 -- 深 浙江美大 002677 -- 9.60 25.95 国信证券 -- 深 东诚生化 002675 -- 26.00 22.81 民生证券 -- 深 顺威股份 002676 -- 15.80 25.08 广州证券 -- 沪 华贸物流 603128 -- 6.66 27.75 中银国际 5/22 -- 深 珠江钢琴 002678 -- 13.50 44.63 广州证券 5/24 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 林高丽