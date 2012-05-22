版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 09:09 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月22日

新股申购：      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    5/22      深   华灿光电   300323         5,000       20.00        34.42      中信证券  5/25
    5/22      深   德威新材   300325         2,000       17.00        25.37      平安证券  5/25     
    5/23      深   福建金森   002679        *3,468      *12.00       *43.80      红塔证券  5/28
    5/24      深   海达股份   300320   不超过1,667        --           --        华泰联合  5/29
    5/25      深   奋达科技   002681   不超过3,750        --           --        华泰联合  5/30
    5/25      深   黄海机械   002680   不超过2,000        --           --        浙商证券  5/30
    5/28      深   硕贝德     300322   不超过2,334.5      --           --        红塔证券  5/31
    5/30      沪   中国汽研     --     不超过19,200       --           --        中信建投  6/4
    5/30      深   旋极信息   300324         1,400        --           --        平安证券  6/4
   *5/30      深   宏大爆破   002683   不超过5,476        --           --        广发证券  6/4
   *5/30      深   华东重机   002685   不超过5,000        --           --        金元证券  6/4
   *5/31      沪   百隆东方     --    不超过15,000        --           --        中信证券  6/5
   *6/1       深   龙洲股份   002682   不超过4,000        --           --        东北证券  6/6
     

 新股上市:
----------------------------------------------------------------------------------------------
 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
  *5/23   深    博晖创新  (300318.SZ)     *2,050         15.00        34.09    国信证券  
  *5/23   深    麦捷科技  (300319.SZ)     *1,070         15.30        27.82    平安证券
  *5/23   深    同大股份  (300321.SZ)       *890         23.00        21.10    平安证券   
   --     深    浙江美大    002677          --            9.60        25.95    国信证券  
   --     深    东诚生化    002675          --           26.00        22.81    民生证券  
   --     深    顺威股份    002676          --           15.80        25.08    广州证券  
   --     沪    华贸物流    603128          --            6.66        27.75    中银国际  5/22
   --     深    珠江钢琴    002678          --           13.50        44.63    广州证券  5/24

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐