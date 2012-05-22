〔英国个股〕巴克莱将出售其所持价值61亿美元的贝莱德股份

路透伦敦5月21日电---英国巴克莱(BARC.L)正出售其所持的美国资产管理公司贝莱德(BLK.N)近20%的股份,价值61亿美元.由于全球监管更加严格,持有这种股份的吸引力下降.

巴克莱持有这些股份已经接近三年时间.由于巴塞尔III监管要求银行必须持有更多资本,持有该股份的利润下降.

"所有这些都显示出,在新的监管环境下,银行在获利和维持足够的股东权益报酬率(ROE)方面有多难.它们正在去杠杆化,或者寻求进行这种交易,以提高资本比率."普华永道(罗兵咸永道/资诚)主管Richard Barfield表示.

巴克莱称,这些股份将通过标售,以及贝莱德最高达10亿美元的股票回购完成.银行家称,簿记工作料将需要几天,随后会确定售价,价格可能在周三敲定.

通过此次交易,巴克莱料获得约4亿英镑.

贝莱德股价收低2.4%,报167.73美元.巴克莱股价收高2.2%,报约1.79英镑.(完)