〔英国个股〕巴克莱将出售其所持价值61亿美元的贝莱德股份

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透伦敦5月21日电---英国巴克莱(BARC.L)正出售其所持的美国资产管理公司贝莱德(BLK.N)近20%的股份,价值61亿美元.由于全球监管更加严格,持有这种股份的吸引力下降.
巴克莱持有这些股份已经接近三年时间.由于巴塞尔III监管要求银行必须持有更多资本,持有该股份的利润下降.
"所有这些都显示出,在新的监管环境下,银行在获利和维持足够的股东权益报酬率(ROE)方面有多难.它们正在去杠杆化,或者寻求进行这种交易,以提高资本比率."普华永道(罗兵咸永道/资诚)主管Richard Barfield表示.
巴克莱称,这些股份将通过标售,以及贝莱德最高达10亿美元的股票回购完成.银行家称,簿记工作料将需要几天,随后会确定售价,价格可能在周三敲定.
通过此次交易,巴克莱料获得约4亿英镑.
贝莱德股价收低2.4%,报167.73美元.巴克莱股价收高2.2%,报约1.79英镑.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)