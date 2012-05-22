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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 08:26 BJT

〔韩国股市〕盘初重新升破关键技术位1,800点,受助于逢低承接买盘

路透首尔5月22日电---韩国股市周二盘初上涨,回升至图表关键技术位1,800点上方,因投资者逢低承接那些在上周跌势中备受打压的股票.

绩优科技股表现出众.三星电子(005930.KS)上扬3.4%,LG电子(066570.KS)大涨4%.

0003GMT时,综合股价指数.KS11涨1.29%,至1,822.28点.(完)

--编译 艾茂林;审校 戴素萍

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