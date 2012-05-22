《中国报摘》--中国证券报5月22日

* 头版头条:

--中国证监会公布《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》提出,首次公开发行股票,除可以询价方式定价外,发行人与主承销商可自主协商直接定价.并规定单纯以博取一、二级市场价差为目的的证券投资产品,将不能参与网下新股申购.

* 其他:

--相关人士透露,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部基础建设投资计划,项目审批将加速.与这些项目相关的中央预算资金有望提前下拨到位.

--温州市中级人民法院公布有关金融改革"30条"法律意见,旨在从法律层面保障温州金融改革创新.对有利于试验区建设,法律没有禁止性规定的,将给予司法支持;加大对民间资本投资的新型金融组织财产权、经营自主权和平等竞争权的保护力度等.

--上交易所总经理张育军建议,金融要增强服务实体经济的针对性和有效性,强化对实体经济中短缺领域与薄弱环节的金融支持,减少金融资源闲置与浪费.

--为了弥补运输成本上涨,中国发改委、铁道部决定自2012年5月20日起,调整铁路货运价格,货物平均运价水平每吨公里提高0.01元人民币,涨幅达到9.5%.(完)

--整理 刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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