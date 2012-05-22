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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 08:39 BJT

《中国报摘》--金融时报5月22日

* 头版头条:

--中国人民银行金融市场司副司长徐忠称,目前是扩大人民币国际化和开放资本项目比较好的时间窗口.当前加快资本项目开放还有利于推动国内金融改革,在一定程度上解决改革缺乏动力的问题.

* 其他:

--中国保监会的数据显示,今年一季度,全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入238.76亿元人民币.(完)

--整理 黄运涛; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

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