《新兴市场重要经济事件预告》--5月22日-5月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月22日(二)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表最新经济展望报告(0800).

香港湾仔--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关货币政策的演讲(1015),欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演讲(1040),洛克哈特参加小组讨论(1230).

哈萨克斯坦阿斯塔纳--第五届阿斯塔纳经济论坛(AEF)(至5月24日).

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

5月23日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)部长级理事会会议(至5月24日).

阿布达比--阿拉伯货币基金组织(AMF)-国际货币基金组织(IMF)会议,主题为"加强阿拉伯世界债务资本市场"(至5月24日).

华盛顿--美国参议院金融委员会下属安全与国际贸易及金融附属委员会举行听证会,主题为"重新审视美中战略与经济对话"(1800).

路易港--欧洲央行管委会成员莫尔许参加第九届法语国家央行总裁会议,会议主题为"央行:在全球经济持续变化中的新角色和新使命"(至5月26日).

首尔--韩国央行总裁金仲秀出席该行举办的会议,商讨近期经济事件(2230).

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.

5月24日(四)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议(0800).

印度慕苏里--印度央行举行委员会会议(0400).

波兰索波特--欧洲央行执委亚斯穆森在Gdansk Institute for Market Economics举办的第二届欧洲金融会议上发表讲话(1620).

比勒陀利亚--南非央行公布利率决议(1300).

5月25日(五)

哥本哈根--欧盟非正式贸易政策委员会会议

巴黎--第四届拉丁美洲及加勒比海国际经济论坛.

5月26日(六)

印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加国家农业和农村发展银行(NABARD)委员会会议(0530).

5月28日(一)

布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.

布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版.

波哥大--哥伦比亚央行议息会议.

罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.

5月29日(二)

伦敦--国际能源署(IEA)发布世界能源展望特别报告,主题为支撑潜在"天然气黄金时代"所需"黄金规则".

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月30日).(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 石冠兰; 审校 王兴亚

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