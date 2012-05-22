〔中国个股〕铁路货运价上涨近一成,大秦铁路料今年增收8亿元

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月22日电---中国国家发改委和铁道部近日下发通知,铁路货运价格上涨近一成.大秦铁路(601006.SS)周二公告称,预计此次上调可增加公司2012年营业收入约8亿元人民币.
大秦铁路公告指出,铁道部自上周日(20日)起,全国铁路将实行统一运价的营业线货物运价调整,平均运价水平每吨公里上调1分.其中煤炭运价基价1由10.80元/吨上调至12.20元,基价2由0.0553元/吨公里上调至0.0629元/吨公里.但公司实行特殊运价的大秦、丰沙大和京原三线煤炭现行运价不变.
大秦铁路去年实现营业收入450亿元,创造净利117亿元.
去年4月,国家发改委发文将国家铁路统一运价平均每吨公里提高0.2分,即由平均每吨公里10.31分提高到10.51分.本次调整幅度是去年调价的5倍,业内人士估计,这次调价将更大弥补铁路运输成本.
上海证券报同日报导称,此次调价更为细化,大秦,丰沙大、京原和京秦四线煤炭现行运价不变,对经兰新线红柳河-乌鲁木齐段入疆的玻璃、钢材、铝材运输和出疆的纺织品运输,免收该段铁路建设基金.
另外,对于化肥运输,铁路运价调整仍有优惠,执行的化肥运价率每吨公里由7.26分调整为8.26分.
大秦铁路周一收报7.5元,过去一个月累计下跌0.1%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。