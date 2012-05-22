《独家新闻》韩国准备自7月起停止进口伊朗原油--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔5月21日电---韩国将自7月1日起成为首个停止进口伊朗原油的主要亚洲买家,届时欧盟的保险禁令也将进一步限制伊朗原油出口.
两名消息人士周一表示,韩国最大炼油商SK Energy(096770.KS)将在欧盟禁令生效后停止进口伊朗原油.
上个月,行业消息人士表示,韩国进口伊朗原油的唯一另外一家炼油商Hyundai Oilbank将自6月起停止进口.
伊朗日产220万桶原油,多数销往亚洲,最大的四个买家--中国、印度、日本和韩国都在亚洲.
为了减少伊朗原油收入使其停止核项目,美国和欧盟实施的的制裁措施增加了购买伊朗原油的难度,欧盟即将生效的伊朗原油保险禁令目前也证明是一个有效的手段,使伊朗的所有亚洲买家难以获得保险.
由于未获准向媒体透露韩国政府认为政治上的敏感问题,消息人士要求匿名.
"在6月初收取了200万桶伊朗原油船货之后,SK Energy不会再购买伊朗原油,"其中的一名消息人士表示."SK Energy将不会进口7月到货的伊朗原油."
根据长期供应协议,SK Energy曾同意今年每日进口13万桶伊朗原油,Hyundai Oilbank也同意每日进口7万桶.
两家炼油商拒绝对他们的计划置评.(完)
--编译 李春喜;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。