〔中国经济〕重大基建投资项目审批加速,中央预算资金有望提前下拨--报载

路透北京5月22日电---为应对经济增速下滑,中国正加速推进重大基建投资项目.中国证券报周二援引消息人士报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.

报导并称,如果国内经济增速继续下滑、国际复苏进程慢于预期,有关方面不排除被要求于今年下半年上报2013年投资计划,部分明年的投资项目有望移至今年执行.

"一些项目原定下半年开工,现在已酌情提前到上半年,中央资金将提前足额到位.与前两年相比,今年政府预算内投资下达速度明显加快."中证报援引相关人士的话称.

投资是拉动中国经济成长的主要推动力之一.但过去一年多来受中国偏紧宏观调控持续以及楼市调控层层加码的影响,固定资产投资增速持续下滑.今年1-4月固定资产投资同比增长20.2%,逊于预期.去年全年全社会固定资产投资增速也仅有23.8%.

报导并援引分析人士称,政府此举旨在抵消新开工项目和房地产投资增速下滑影响,这是政府实施积极财政政策的一个迹象.此前相对偏紧的货币环境限制了地方政府启动新投资的能力,有必要通过微调货币政策缓解地方政府资金短缺问题.

同时.基建领域率先受益政策微调,宏观层面体现在资金先行,具体就是信贷和财政资金拨付增加.

其中,投资方向将主要集中在"重点在建、续建项目",重点区域是中西部地区.因部分基建项目自去年八月起停工造成基建投资下滑,这些项目大多集中于中西部.

2月底以来,中国重大建设项目审批速度明显加快,部分高速公路网、机场和轨道交通项目获集中审批通过,一批重点区域、重点行业项目正逐步推出.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得愈发突出.国务院总理温家宝周末讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]

之前财新网援引交通运输部人士称,为从中央财政的角度缓解高速公路行业资金压力,今年将进一步加快预算资金拨付进度.今年争取6月底前全额下达全年预算资金.去年交通部已实施超常规运作,9月实施下达.

为改善投资结构,鼓励民间资本进入铁路领域,铁道部日前并发文称,将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.[ID:nSB1557128](完)