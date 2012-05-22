《中国债券市场每日交易备忘》--5月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多60亿元一年固息增发债(120218)9:30-10:30招标,收益率预测均值2.89% 国开行至多60亿元三年固息增发债(120219)9:30-10:30招标,收益率预测均值3.49% 国开行至多70亿元五年固息增发债(120220)9:30-10:30招标,收益率预测均值3.79% 国开行至多70亿元七年固息增发债(120221)9:30-11:10招标,收益率预测均值4.01% 国开行至多70亿元10年固息增发债(120222)9:30-11:10招标,收益率预测均值4.09% 湖南金鑫黄金集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承 众业达( 002441.SZ )1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 鄂尔多斯乌兰煤炭集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 江苏交通控股公司23亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行和招商银行主承 渝涪高速公路公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),恒丰银行主承 洛阳矿业集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),广发银行主承 现代威亚汽车发动机(山东)公司6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中行和中信证券主承 华电国际( 1071.HK )( 600027.SS )15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中金公司和招行主承 九龙江建设6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 福建漳龙实业4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行主承 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承 博兴县中小企业4.5亿元三年期集合票据簿记建档(山东省再担保集团担保),建设银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 农业发展银行250亿元五年期固息金融债120408,票面利率3.87% 港中旅集团50亿元一年期短融041254022,票面利率4.24% 中国兵器工业集团15亿元一年期短融041261020,票面利率4.24% 山西国际能源集团8亿元一年期短融041259027,票面利率4.83% ============================================================================== 三、缴款: 国开行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债120224,基本利差0.72% 太仓港港口建设公司8亿元七年期固息债1280149,票面利率7.66% 孚日股份( 002083.SZ )3亿元三年期中票 新民科技( 002127.SZ )2亿元一年期短融 远东控股集团3亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 浙江商业集团公司15亿元一年期短融1181252到期兑付,票面利率5.08% 湖北能源集团公司10亿元10年期固息债068025付息,票面利率4.05% 青州宏源公有资产公司6亿元10年期固息债098090付息,票面利率6.50% 长沙经济技术开发公司5.8亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债098091付息,票面利率6.60% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --根据路透获悉的文件,中国现在可以绕开华尔街直接购买美国公债,这是美国财政部与外 国政府首次建立这种直接联系.[ID:nSB1559520] --法国新总统奥朗德将在本周布鲁塞尔举行的欧盟领导人非正式峰会上,推动共同承担欧洲 债务的建议,从而加大向德国总理梅克尔的施加,促使其放弃反对立场.奥朗德在周末举行的八 国集团(G8)会议上,提出所有欧元区成员国共同发行债券的构想.  --国家统计局5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 周晓峰; 审校 边竞/刘昕