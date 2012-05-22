〔澳洲个股〕澳洲航空将分拆国际和国内业务,作为五年重整计划一部分

路透悉尼5月22日电---澳洲航空(QAN.AX)周二表示,7月1日起其国际和国内业务将分开管理,各自拥有自己的首席执行官,业绩也将单独公布.

澳洲航空在提交给证交所的文件中称,这是其五年重整计划的一部分.澳洲航空推出重整计划,旨在削减成本,使国际业务转亏为盈.

该决定正值执行长Alan Joyce难以找到一个合伙方组建一家亚洲优质航空公司,以充分降低成本,一些分析师称澳洲航空目前已放弃了这一想法.3月该公司终止与马来西亚航空MASM.KL的谈判.

澳洲航空周一表示,其计划裁员500人,以每年节省1亿澳元成本.2月其已经进行类似规模的裁员.(完)