〔澳洲个股〕澳洲航空将分拆国际和国内业务,作为五年重整计划一部分

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼5月22日电---澳洲航空(QAN.AX)周二表示,7月1日起其国际和国内业务将分开管理,各自拥有自己的首席执行官,业绩也将单独公布.
澳洲航空在提交给证交所的文件中称,这是其五年重整计划的一部分.澳洲航空推出重整计划,旨在削减成本,使国际业务转亏为盈.
该决定正值执行长Alan Joyce难以找到一个合伙方组建一家亚洲优质航空公司,以充分降低成本,一些分析师称澳洲航空目前已放弃了这一想法.3月该公司终止与马来西亚航空MASM.KL的谈判.
澳洲航空周一表示,其计划裁员500人,以每年节省1亿澳元成本.2月其已经进行类似规模的裁员.(完)
--编译 李爽; 审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。