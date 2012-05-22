《中国报摘》--其他报纸重要消息5月22日(I)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--业内人士透露,中国营业税改征增值税扩围方案或将很快于近日出台.目前有10省市申报试点,包括北京、天津、重庆、厦门、深圳五市和江苏、湖南、海南、安徽、福建五省.
--受持续的宏观调控影响,上市房地产企业的营业收入及利润率等各项指标增速出现不同程度的下滑,甚至在2011年全年首次出现上市房企总体利润负增长.
--大秦铁路(601006.SS)今日披露,根据国家调整铁路货运价格通知,此次运价上调预计可增加公司2012年营业收入约8亿元人民币.
**人民日报**
--中国商务部决定自5月22日起,继续对原产于美国和日本的进口邻苯二酚实施反倾销措施,实施期限为五年.
**第一财经日报**
--知情人士透露,南方航空(600029.SS)(1055.HK)正在筹划对旗下的河南分公司进行重组,河南政府有望成为投资参股方.河南省政府还在通过旗下的国资企业,参与目前由深航控股的河南航空的破产重组.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/黄运涛; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。