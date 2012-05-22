《中国报摘》--其他报纸重要消息5月22日(I)

**上海证券报**

--业内人士透露,中国营业税改征增值税扩围方案或将很快于近日出台.目前有10省市申报试点,包括北京、天津、重庆、厦门、深圳五市和江苏、湖南、海南、安徽、福建五省.

--受持续的宏观调控影响,上市房地产企业的营业收入及利润率等各项指标增速出现不同程度的下滑,甚至在2011年全年首次出现上市房企总体利润负增长.

--大秦铁路(601006.SS)今日披露,根据国家调整铁路货运价格通知,此次运价上调预计可增加公司2012年营业收入约8亿元人民币.

**人民日报**

--中国商务部决定自5月22日起,继续对原产于美国和日本的进口邻苯二酚实施反倾销措施,实施期限为五年.

**第一财经日报**

--知情人士透露,南方航空(600029.SS)(1055.HK)正在筹划对旗下的河南分公司进行重组,河南政府有望成为投资参股方.河南省政府还在通过旗下的国资企业,参与目前由深航控股的河南航空的破产重组.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/黄运涛; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]