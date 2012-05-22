北约敲定阿富汗撤军计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥5月21日电---北约（NATO）周一确定了从阿富汗撤军的计划，但美国总统奥巴马承认这项计划风险重重。

北约在芝加哥召开首脑峰会，批准了这项从阿富汗撤军的战略，同意在2013年年中前将阿富汗安保事务控制权交给该国自己的安全部队，但仍遗留下一些未解的重要问题，包括北约撤军后如何阻止该国陷入混乱以及如何打击塔利班组织等。

这次为期两天的北约会议，对由9.11事件引发的阿富汗战争具有里程碑意义。这场战争持续期间，美国已经历三个总统任期，就连基地组织头目本·拉登（bin Laden）也已被击毙。

奥巴马和北约盟友希望向厌战的选民表明阿富汗战争结束在望，同时也试图让阿富汗人民放心他们不会被放弃。美国和北约在阿富汗的行动不仅导致西方国家预算紧张，还令民众失去耐心。

法国新上任的总统奥朗德（Francois Hollande）按照竞选承诺，坚持要在12月31日前撤离法国军队，较北约撤军时间提早两年，与会的北约领导人对此予以默许。虽然没有迹象显示这会令其他国家匆忙撤军，但这些国家的领导人将在国内面临压力。

奥巴马在峰会闭幕记者会上称：“我们目前一致支持负责任地逐步平息阿富汗战争的计划。”

但是，对于阿富汗军队是否有能力打击塔利班组织，外界仍持怀疑态度。西方国家的军队经过近11年的战斗，仍未能击败该组织。

“存在风险吗？绝对有，”奥巴马说，他还称塔利班仍是“强大的敌人”，北约在那里取得的进展仍很脆弱。（完）