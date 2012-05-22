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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 09:09 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初随本地股市上扬,韩债走低

路透首尔5月22日电---韩元兑美元KRW=周二盘初上扬,追随韩国股市的涨势,得益于诸多迹象显示中国准备采取措施刺激经济成长,协助提振了隔夜市场的投资者人气.

0030GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,162.8,周一此间市场收报1,168.9.

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