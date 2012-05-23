〔港股业绩〕联想集团第四季净利同比升59%,符合预期

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透北京5月23日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--联想集团有限公司(0992.HK)周三宣布,在1-3月的本财年第四季度净利按年升59%,符合市场预期.
联想集团于1-3月份第四财季录得净利6,700万美元,与汤森路透综合分析师预测的6,600万元基本相符.
2011/12财政年度联想净利为4.73亿美元,与市场预测的4.72亿美元基本相符;期内,每股盈利为0.0467美元.
公布业绩前,联想集团午盘收跌2.62%,报6.7港元.大盘恒生指数.HSI跌1.63%. (完)
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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
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路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。