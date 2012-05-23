版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 12:47 BJT

〔港股业绩〕联想集团第四季净利同比升59%,符合预期

路透北京5月23日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--联想集团有限公司(0992.HK)周三宣布,在1-3月的本财年第四季度净利按年升59%,符合市场预期.

联想集团于1-3月份第四财季录得净利6,700万美元,与汤森路透综合分析师预测的6,600万元基本相符.

2011/12财政年度联想净利为4.73亿美元,与市场预测的4.72亿美元基本相符;期内,每股盈利为0.0467美元.

公布业绩前,联想集团午盘收跌2.62%,报6.7港元.大盘恒生指数.HSI跌1.63%. (完)

浏览联想集团其他新闻,请点选[0992.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐