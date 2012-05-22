更正:〔东京汇市〕欧元在欧盟峰会前持坚,并挑战阻力位

(更正:内文第八段应改为"三年半低点0.79505",非"一年半低点0.79505")

* 周三非正式峰会召开前欧元出现空头回补

* 欧元目前挑战一目均衡基准线位置1.2811

* 市场将观察欧元区政策立场是否出现改变

* 对西班牙和希腊的忧虑令欧元继续承压

路透东京5月22日电---欧元周二持坚,因市场人士降低对作空欧元的押注,关注周三欧洲领导人非正式会议上是否可能出台举措,以提振投资者对欧元区的信心.

欧元兑美元EUR=报1.2808,较美国尾盘水平接近持平,但与上周五触及的四个月低点1.2642仍有距离.欧元在1.2811美元处面临阻力,该水平为日线图一目均衡转换线.

若欧元能突破该阻力,将开启向1.2888和1.2963美元反弹的通道,两者分别为欧元5月跌势的38.2%回档位和一目均衡基准线.

外汇交易商在周三的欧盟领导人非正式会议之前买入之前被大举卖出的欧元.法国总统奥朗德(Francois Hollande)料将在会议上推进欧元区共同债券的提议.

预计奥朗德会获得意大利总理蒙堤、西班牙首相拉霍伊和欧盟执委会的支持,不过欧元区的主要出资国德国反对轻易采取措施.

"我并不认为德国立场会出现大转变.但我们要看对于发行共同债券是否略微改变立场,"三菱东京日联银行外汇分析师Teppei Ino表示.

"市场支持德国实行严格撙节举措的立场,但这可能也会发生改变.投资于风险资产的投资者希望其资产价格上升,很明显仅靠撙节举措不会实现其愿望,"他补充称.

欧元兑英镑EURGBP=D4报0.8093,接近逾两周高位,该货币对在触及三年半低点0.79505后已连涨四天.

但市场人士也对欧盟峰会寄予太高希望保持警惕,欧盟峰会可能显示德国推动的撙节举措与法国新任总统承诺更加侧重成长的举措之间存在严重分歧.

"讨论成长固然是好事.但谁会为此买单还存在疑问.除非这一问题变得明朗,否则笼罩欧元区的迷雾不会消散,"三井住友信托银行副总经理北仓克宪表示.

此外,有关西班牙银行体系稳定性和希腊政治僵局的担忧,令市场人士紧张不安.

北仓克宪补充道,"我并不认为欧元兑美元将回升至1.29上方.其可能会在当前水准触顶."

随着欧元反弹,美元兑一篮子货币从周五所及的四个月高点回落.

美元指数.DXY=USD报80.979,较周五高位81.758低约1%.

美元兑日圆JPY=几无变动,报79.38日圆,脱离周五触及的三个月低点79.002.

澳元兑美元AUD=D4达到0.9910美元,较上周所及六个月低点0.9794高约0.01美元,受周一风险资产普遍回升提振.(完)

--编译 郑茵/李爽/李春喜/王翔琼;审校 张荻/郑茵/杜明霞

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