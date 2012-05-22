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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 09:10 BJT

〔全球金市〕金价几无变动,投资者等候欧元区峰会

路透新加坡5月22日电---金价在周二亚洲时段几无变动,因投资者等候欧元区峰会,会议料将讨论采取新行动化解一直威胁全球成长的欧债危机.

截至0039GMT,现货金XAU=几乎持平,报每盎司1,592.89美元.美国期金GCcv1微升0.3%,至每盎司1,593美元.

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