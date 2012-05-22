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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 09:17 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货回落,在连升六日后稍作停留

路透悉尼5月22日电---美国小麦期货周二稍作休整,从上日触及的八个半月高位回落,此前因预计长时间的干热天气威胁全球供应,小麦期货连升六日.

芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期约WN2跌0.96%,尽管美国农业部报告称,美国最大小麦产区--堪萨斯的小麦生成长情况变差.周一小麦期货上涨1.4%.

CBOT-7月玉米期约CN2跌0.47%,上日攀升0.4%,7月大豆期约SN2跌0.25%,周一升0.9%.

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