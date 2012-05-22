〔美国个股〕摩根大通暂停规模150亿美元股票回购计划,维持派发股息

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路透纽约5月21日电---摩根大通(JPM.N)首席执行官(CEO)迪蒙周一宣布,公司将停止为股票回购支出资本.此举再一次表现出摩根大通继爆出衍生品巨亏至少20亿美元以来的谦卑态度和谨慎行事.
迪蒙在一次投资者会议上称,公司将暂停规模150亿美元的股票回购计划.在对该银行进行资本压力测试后,美国联邦储备理事会(美联储,FED)于3月刚刚批准了这项计划.
此举将为摩根大通提供又一层保护,防止其被迫下调派息,迪蒙称将维持每股0.30美元的季度派息.同时也有助于避免现金支出规模相当于季度获利的可能性.
迪蒙开始讲话后,摩根大通股价开盘时最多下探3.6%,终场收低2.9%至每股32.51美元.
据摩根士丹利分析师Betsy Graseck测算,摩根大通本季度已经支出21亿美元,其中10亿美元用于回购股票,11亿美元用于派发股息.
Graseck称,如果6月底前摩根大通衍生品交易的税前亏损达到50亿美元,那么上述21亿美元就有可能和净利一样多.
其他分析师也曾指出,到年底前亏损或许达到50亿美元.迪蒙曾表示,截至5月10日的亏损规模20亿美元可能还将扩大10亿美元,甚至更多.
迪蒙在周一会议上表示,公司暂停回购股票,是为确保维持在规划"路径"之内,按巴塞尔协议III的标准,实现资本增加.
迪蒙周一还表示,该银行在努力降低交易亏损方面已取得进展."我们将解决这个问题,"他说.
自宣布交易亏损以来,摩根大通股票已经丢掉超过20%市值,合300亿美元.
迪蒙称,公司打算一旦补回资本,就恢复股票回购.分析师们认为,摩根大通资本充沛,足以抵御这次亏损.(完)
--编译 艾茂林;审校 杜明霞
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