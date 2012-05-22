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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 09:21 BJT

〔中国新债〕京能清洁能源拟发行不超36亿元公司债,年期三年和五年--IFR

路透5月22日电---据汤森路透旗下IFR报导,据悉北京清洁能源(0579.HK)已委任招商证券(600999.SS)

及瑞银证券联席主承销其总额不超过36亿元人民币（5.69亿美元）双品种公司债券。

其中3年期品种初设发行规模20亿元，5年期品种为16亿元，两个品种间可双向回拨。经由北京能源投资（集团）担保，债项和发行人同为AAA级信用评级。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 杨淑祯; 审校 乔艳红

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