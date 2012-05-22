〔中国公开市场〕本周提前实现净回笼,正回购力度不减以调节短期流动性(更新版)

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* 28天正回购操作量600亿元,持平于上周

* 本周提前实现净回笼

* 降准后资金宽裕,正回购保持力度调节短期流动性

路透上海5月22日电---中国央行年内第二次降准后,本就宽松的资金面更显充裕.中国央行公开市场周二的28天期正回购操作量与上周持平,仍维持较高回笼力度,以实现调节短期流动性的目的.

交易员表示,由于6月央票到期投放量偏低,在资金面相对宽裕时,央行更倾向于用正回购将部分流动性锁定至6月到期,以达到平衡资金在各时间段分布的目标.

央行公告显示,稍早在公开市场进行的600亿元人民币28天期正回购,中标利率仍持稳在2.80%,央票发行依旧封山.业内人士此前透露,周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续暂停.

"刚降准,短期资金面肯定没问题,锁定一些流动性延后到期,对缓和资金面波动有好处,"北京一银行交易员称.

据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计120亿元,其中央票30亿元,正回购90亿元.而6月公开市场到期的央票仅为90亿元,正回购到期量则为2,300亿元.

上述交易员还指出,本周已提前实现净回笼,若周四91天期正回购也如期进行,本周净回笼规模料与上周接近.

在宣布调降存款准备金率后,中国人民银行公开市场上周通过加强正回购操作净回笼资金640亿元,结束此前连续七周净投放局面;中标利率则保持不变,体现了央行灵活调节市场流动性以及稳定市场利率的意图.[ID:nSB1552456]

中国央行从上周五(18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.业内人士预计,降准实施后预计将释放流动性4,500亿元左右.

中国央行第一季度货币政策执行报告表示,物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险.下一阶段将引导货币信贷平稳适度增长,灵活调节银行体系流动性,并增强人民币汇率双向浮动弹性.并将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 600

(周四) 待定

央票到期 30

正回购到期 90

====================================(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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