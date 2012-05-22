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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 09:53 BJT

〔新闻稿〕惠誉称压力测试显示新加坡银行业表现稳健,评级展望稳定

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

路透新加坡5月21日电---评级机构惠誉称其压力测试显示,新加坡银行业在经济低谷时面临的风险状况将保持不变.

惠誉在一份新报告中指出,新加坡银行业可仅凭其收益就能完全承受资产质量受到的打击,因此资本减值风险有限.评级展望为稳定.(完)

--编译 石冠兰; 审校 杜明霞

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