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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 09:41 BJT

〔中国新债〕进出口行周五发行300亿元固息金融债,五年和七年期各半

路透上海5月22日电---中国进出口银行周二公告称,将于周五(25日)招标发行300亿元人民币两期固息金融债,其中五年和七年期各半.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为进出口行今年第七期和第八期金融债.具体条款如下:

第七期 第八期

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发行总量 150亿元 150亿元

期限/计息方式 五年/固息 七年/固息

招标时间 5月25日10:00-11:00 5月25日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 5月30日 6月7日

发行期 5月25日-5月30日 5月25日-6月7日

上市日 6月5日 6月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

---------------------------------------------------------------------- (完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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