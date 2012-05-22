俄罗斯新内阁成员名单出炉,普京加强主导地位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Gleb Bryanski/Douglas Busvine
路透莫斯科5月21日电---俄罗斯总统普京周一公布了由其追随者主导的新政府成员名单，表明他对经济和国家安全事务的控制得到加强，总理梅德韦杰夫进行市场改革的能力也将受到限制。
为保持俄罗斯经济政策的连续性，现年59岁的普京让他的盟友舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）继续担任负责经济事务的第一副总理；谢钦（Igor Sechin）未进入该名单，但将继续主管能源事务。
普京宣布的内阁任命名单中出现了一些新面孔，但也保留了许多核心的熟悉面孔，表明他在六年总统任期开始之初并不是十分渴望调整政策。
普京任命莫斯科警察局长克罗克特斯夫（Vladimir Kolokoltsev）担任内务部长，加强他对掌权部门的控制。克罗克特斯夫曾投入大量警力对抗反普京示威活动。
外交部长拉夫罗夫、国防部长谢尔久科夫以及副总理罗戈津的继续留任，表明普京将会延续对外和军事政策。
“鉴于世界经济面临的形势——存在诸多不确定性，（新内阁的）工作将很困难，”普京在克里姆林宫会议上向新内阁发表讲话称。
新政府名单上出现一两个来自年轻的市场自由主义团队的新面孔，他们在梅德韦杰夫任总统期间曾效力克里姆林宫。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。