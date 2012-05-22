俄罗斯新内阁成员名单出炉,普京加强主导地位

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记者 Gleb Bryanski/Douglas Busvine

路透莫斯科5月21日电---俄罗斯总统普京周一公布了由其追随者主导的新政府成员名单，表明他对经济和国家安全事务的控制得到加强，总理梅德韦杰夫进行市场改革的能力也将受到限制。

为保持俄罗斯经济政策的连续性，现年59岁的普京让他的盟友舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）继续担任负责经济事务的第一副总理；谢钦（Igor Sechin）未进入该名单，但将继续主管能源事务。

普京宣布的内阁任命名单中出现了一些新面孔，但也保留了许多核心的熟悉面孔，表明他在六年总统任期开始之初并不是十分渴望调整政策。

普京任命莫斯科警察局长克罗克特斯夫（Vladimir Kolokoltsev）担任内务部长，加强他对掌权部门的控制。克罗克特斯夫曾投入大量警力对抗反普京示威活动。

外交部长拉夫罗夫、国防部长谢尔久科夫以及副总理罗戈津的继续留任，表明普京将会延续对外和军事政策。

“鉴于世界经济面临的形势——存在诸多不确定性，（新内阁的）工作将很困难，”普京在克里姆林宫会议上向新内阁发表讲话称。

新政府名单上出现一两个来自年轻的市场自由主义团队的新面孔，他们在梅德韦杰夫任总统期间曾效力克里姆林宫。（完）