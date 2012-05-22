(重发)〔投行观点〕大摩将中国今年GDP增长预期由9.0%降至8.5%,年内两次降息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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路透上海5月22日电---摩根士丹利(MS.N)大中华区首席经济学家乔虹发布最新报告称,将今年中国国内生产总值(GDP)增长预期从9.0%下调至8.5%,因中国第一季和4月份的经济数据大幅弱于预期,且宏观经济调控政策的放松迟于预期.
报告称,由于通胀回落及就业市场疲弱超预期,管理层可能会很快倾向于政策放松,预计年内中国将有两次存贷款利率下调,每次25个基点;人民币汇率升值步伐可能亦会暂停.
另外,中国的经济刺激政策将从政府主导的基础设施投资,扩大至国企主导的制造业技术设备升级方面的投资.
中国一季度经济为连续第五个季度放缓,增速只有8.1%,二季度初亦未见好转;加上4月外汇占款呈现年内首降,资金面失血严重.两个因素叠加,已经促使中国央行上周末宣布年内第二次调降存准.
而经济下行压力持续加大,让稳增长的问题愈发突出.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB8536871]
大摩此前报告预期今年中国仅会降息一次,人民币兑美元汇率今年将升值4.5%.
摩根士丹利报告还指出,相信中国的刺激政策将会自下半年起有效刺激需求,今年经济增长仍将按原先预期的先抑后扬的趋势,因此大摩将明年中国GDP增速预期由之前的8.6%调高至9.0%.
据路透最新调查结果,分析师预计中国二季度经济同比增速料仅有7.9%,之后逐季回升,全年达到8.2%.[ID:nSB1544286](完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。