《外汇专栏》G8峰会的事件风险挤压欧元/美元空仓,但涨势好景难长

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 吴云凌

路透伦敦5月21日电---尽管八国集团(G8)公报流于空谈而欠缺实质措施,欧元兑美元EUR=周一还是走坚,不过欧元的纾解型涨势可能只是昙花一现.

欧元在G8会议前夕的上涨,更大程度上是反映了处于超卖状态的市场为了防范全球领导人可能达成某种实质协议这种小概率事件出现,而被迫缩减空头仓位,并不是因为真的预期会取得什么进展.

欧元周一在亚洲交易时段呈现典型的逼仓走势,最高上涨至1.2812美元,但现实不需要花太大力气就将触发新的卖压,并且引燃重新测试周五低点1.2640的念头.

欧元空头势力东山再起并不缺少支撑因素.

G8经济体周六强调,"促进增长和增加就业是他们义不容辞的责任",为希腊留在欧元区提供口头支持,同时也承认欧洲银行业所存在的问题.[ID:nSB1556784]

欧元空头理所当然会问,"有实质的内容吗?"

除了G8,其他问题也可能进一步压制欧元.

今年早些时候西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)发布估值,2011西班牙赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重为8.5%,远高于6%的目标水平.

该国周五再度重估2011年预算赤字,将其比重提高到8.9%.

现实情况是,在西班牙中央政府调高预算之前,有三个自治区已经调高当地的2011年预算赤字.

基于西班牙有17个自治区,欧元空头或许会好奇,拉霍伊政府还会另外遭遇多少意外打击.

再看欧元区核心国家法国.该国新任总统奥朗德必须面对一个事实,即评级机构穆迪已经对抵押贷款机构Caisse Centrale du Credit Immobilier de France(3CIF)的财务状况发出警告.

虽然法国央行总裁诺亚在5月14日声称3CIF的偿债能力"非常令人满意",但穆迪仍在周五下调其财务实力评级,称该集团可能变得要完全依赖公共部门的支持.

数年来欧元区危机的主要关注点一直聚焦在二线国家身上,如果3CIF真的需要法国的国家支持,那么投资者对欧元的信心将会进一步受到冲击.

最后一点是6月17日的希腊大选.大选结果难以预知,有如达摩克里斯之剑一般悬挂在欧元的头顶.

虽然G8戴维营的事件风险可能迫使许多欧元空头偃旗息鼓,但他们可快就会卷土重来.(完)