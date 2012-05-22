〔中国金融〕今年企业债发行或超5,000亿元,并放松铁道债发行限制--官员

* 今年企业债计划发行规模超5,000亿元

* 放松铁道债的发行限制,允许其突破净资产40%红线

* 要求对今、明两年债券到期兑付风险进行排查

* 未来将加快平台债的发行

路透北京5月22日电---中国发改委官员近日在一券商研讨会上表示,将积极扩大债券发行规模,虽然企业债发展面临瓶颈,但今年计划发行规模超5,000亿元人民币,意味着今年发行量有望较去年翻番.

据路透获悉的相关会议内容还显示,监管层将放宽对铁道债的发行限制,特批铁道债可以突破净资产40%的红线.

发改委官员在是次会议上指出,在发债的审批思路上,将把债券分为三类,包括保障房项目、国家重大项目在内的绿色通道类,中小企业集合债、节能环保、民生支持相关的重点支持类,以及非上述两个类别债券的正常程序类.

根据中国债券信息网数据显示,2011年度企业债发行量为2,485.48亿元,合计发行195次.中国本地媒体也对上述内容做出了报导.

针对风险防范的问题,这位官员强调,当前市场对于信用风险的发生零容忍,因此风险防范是近两年的重点.即将发文,对2012、2013年债券到期兑付的风险进行排查.排查的方式包括,地方发改委自查以及国家发改委非现场检查.

"需要提醒投资者,虽然发改委的主旨是避免风险的发生,但是风险的发生是市场的必然规律."这位官员说.

此前中国山东海龙短期融资券--11海龙CP01CN1181180=CFXS信用事件,在最后关头随着一纸兑付公告而变得有惊无险,同时亦进一步凸显出地方政府对此类违约风险的"零容忍"态度.[ID:nSB1477382]

此外,该官员在同一会议上表示,未来将加快平台债的发行.而在城投债的发行中,要求城投债上报过程需提交《偿债措施专文》,主承销商提供《偿债能力分析报告》.将之前的形式性审核转变为实质性审核.进一步简化审核程序.

**特批铁道债可以突破净资产40%红线**

去年甬温线动车追尾特大事故后,铁道建设融资问题一直为市场密切关注.发改委表示,国务院将对于铁道债进行特批,允许其突破"小于净资产40%"的限制,在铁道债的发行上,实行利息税减半优惠,但不会由财政部代理发行.

路透社此前报导引述消息人士称,中国铁道部拟发行总额约1,500亿元的企业债.但是次债券发行尚在报批程序中,具体发行规模尚待最终确定.如果这一计划成行,铁道部今年企业债融资规模将明显高于去年1,000亿元水平.[ID:nSB1399392]

国务院总理温家宝2月表示,铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券.最新数据显示,资金压力下,今年1-4月全国铁路固定资产投资累计完成895.97亿元人民币,同比降幅由1-3月的51%缩窄至48.3%.[ID:nSB1548986]

铁道部今年第一季录得亏损69.79亿元;负债率为60.62%.截止一季度末,国内外贷款仍是铁道部最主要的资金来源,占比从去年末的62.58%进一步抬升至66.79%.[ID:nSB1523392](完)