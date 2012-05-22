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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 10:05 BJT

〔国际油市〕美国原油期货小涨,关注伊朗核计划谈判结果

路透珀斯5月22日电---美国原油期货周二小涨,延续上日涨势.上日油价终止连跌六日的颓势,因寄望中国出台更多经济刺激举措.

投资者在等候本周晚些时候伊朗核计划的谈判结果,以期获得更多交投线索.

0118GMT,美国原油期货CLc1涨0.06美元报92.63美元,周一在纽约市场结算价上涨1.19%至92.57美元.6月原油期货CLM2周二到期.

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