经常性停电引发缅甸大规模抗议

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(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光5月21日电---在缅甸最大城市之一曼德勒，数百人于周一举行集会，抗议该市经常性停电。本次集会开始于周日，是该国近五年来发生的最大规模抗议活动。
目击者告诉路透，周一有数百人在曼德勒举行和平示威。周日有约1,000人集会抗议该市经常性停电。
目击者Ko Tun Myint通过电话对路透说：“晚上8点左右，有两个地方发生了相似的抗议活动。”
他还表示，在周日的抗议活动中，示威者在曼德勒市中心游行，有人手举蜡烛，有的则举着示威牌要求正常供电。
缅甸很少发生示威活动。在军政府统治的49年中，异见人士遭到残酷镇压，去年3月平民政府上台后，抗议示威已经被合法化。但权利组织称，法律仍对抗议示威设定了严格的限制条件，包括集会须提前获得当局批准才能进行等。
曼德勒东北地区蒙育瓦（Monywa）的一位目击者告诉路透，该地区也发生了类似抗议停电的游行，但具体细节暂时未能证实。
2007年9月缅甸曾发生大规模抗议活动，当时民众抗议燃油和燃气价格飙升，但遭军方镇压，而后僧侣发起游行活动反对军政府统治。当时至少有30人死亡，数百人被捕并遭到殴打。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。