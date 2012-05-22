〔巴西经济〕巴西采取新的减税措施,试图重振经济

路透巴西利亚5月21日电---巴西政府周一推出新一轮的暂时性减税计划,规模约为10亿美元,旨在刺激处境困难的汽车等产业.这是其重振经济成长的最新举措.

投资者对于国内外经济形势的担忧,打压巴西货币周一创出三年来的最低收盘水准.巴西经济自2011年中期以来成长乏力.但巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)表示,新举措料有助于刺激经济,并使其避免欧元区债务危机的冲击.

"如果欧债危机恶化,如果他们不能解决希腊问题,则我们今年显然难以达到4.5%的成长目标,"曼特加对记者表示.

"但巴西有能力对这场危机做出反应,并保持经济成长,我不是说成长4.5%,但会高于去年的2.7%."

新措施包括降低部分汽车的工业产品税(IPI),以及个人借款者金融交易需缴纳的IOF税,降税期截止到8月31日.巴西央行亦同意释出大约180亿雷亚尔(88亿美元)的银行存款准备金,来支持汽车融资.

曼特加表示,作为交换,银行业者同意扩大放款,并放宽汽车融资条件.

预计这项计划将使在巴西设厂的全球大型汽车厂商受益,包括意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI、德国福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)和美国通用汽车(GM.N)及福特汽车(F.N).

巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)周一表示,巴西"做好了300%的准备",防备欧元区危机在金融市场进一步扩散.她指出,巴西拥有较高的外汇储备、实力强大的银行和相对较低的债务和失业率,与面临"严重问题"的美国和欧洲相比,处于有利地位.

罗塞夫在巴西南部发表讲话时表示,巴西抵抗危机的能力强于2008和2009年.

巴西央行总裁Alexandre Tombini周一稍早表达了类似的乐观看法,称巴西经济今年料不断加速.(完)