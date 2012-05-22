《热点透视》雅虎交易尘埃落定,阿里巴巴压力反增

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 李爽

路透香港5月21日电---中国电子商务巨头阿里巴巴1688.HK最终与美国网络公司雅虎(YHOO.O)达成协议.阿里巴巴以至少70亿美元的价格从雅虎手中回购股份,拿回雅虎在2005年斥资10亿美元所购股份的一半.这个时机点不错,因为Facebook上市刚成就了一批持有大笔现金的投资者,他们可以帮助阿里巴巴为该案融资.但和雅虎争执的成功解决,反而使得阿里巴巴落上更沉重压力.

雅虎做出一些让步,给了阿里巴巴长久以来一直想要的东西.雅虎将必须为这笔交易付出一笔高额税单,这是雅虎之前希望避免的.雅虎还要放弃在阿里巴巴的一个董事会席次,目前该董事会有四位成员,其中雅虎拥有两个席次.不过,雅虎继续保留剩余20%股份直到阿里巴巴最终整体上市,将可享有一些阿里巴巴股票增值的好处.

阿里巴巴得遂心愿的同时,也要承受一些代价.阿里巴巴同意自身估值最低350亿美元,高于2011年其售股时的估值320亿美元.最终价格可能会更高,要等到阿里巴巴股份发行上市时确定.此外,阿里巴巴必须在未来六个月筹集到至少63亿美元现金.而阿里巴巴为了将B-to-B电子商务平台Alibaba.com私有化,才刚从六家银行贷款30亿美元.

Facebook刚完成的首次公开发行(IPO),或许也帮上了忙,因为这个上市案为网络投资者创造出可观的新财富.俄罗斯Digital Sky Technologies(DST)就是其一,而且DST也参与了2011年阿里巴巴上一轮融资.DST刚脱手了16亿美元Facebook股份.新加坡国有投资机构淡马锡等其他曾经投资阿里巴巴的伙伴可能也有兴趣.

一旦筹集到资金,阿里巴巴的创建者马云就必须更努力推动成长,以支撑它的估值.以阿里巴巴筹资基准--350亿美元的估值计算,相当于2011年净利的130倍,而中国两家市值最大网络公司--腾讯(0700.HK)及百度(BIDU.O),分别只有31倍及45倍.而且,新投资者有一天可能希望退出.与雅虎的纠缠剧码虽然落幕,但马云另一场重头戏可能才要"芝麻开门".(完)