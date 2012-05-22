〔美国个股〕苹果仍高居全球最具价值品牌榜首--研究

路透5月22日电---根据周二公布的一项研究,苹果(AAPL.O)在过去一年仍高居全球最具价值品牌榜首.

领先的品牌和市场研究机构Millward Brown的年度品牌研究显示,过去一年苹果的品牌价值增加19%至1,830亿美元,相当于其市值的37%.

上周刚刚举行首次公开发行(IPO)的Facebook(FB.O)是前100名最具价值品牌中提升速度最快的,其品牌价值上升74%至332亿美元,攀升至第19位.

在10大最具价值品牌中,有七家是科技相关企业.

Millward Brown将在其网站(www.millwardbrown.com)上公布前100名最具价值品牌名单.(完)