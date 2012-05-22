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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 10:31 BJT

《外汇动态》澳元兑美元下降,此前交易商企图触发止损买单失败

0205GMT---交易商表示,澳元兑美元AUD=D4下降0.1%至0.9904美元,交易商稍早企图触发0.9925附近的止损买单失败,致使其结清一些多头部位.

交易商称,美元兑日圆也因为类似原因从日高回落,稍早的升势在79.44日圆附近止步,略低于79.50左右的止损买单.

此外,传闻称美元卖单位于79.50,期权相关买单据称埋在79.00,令美元兑日圆陷于这两个水准之间交投.

美元兑日圆JPY=较纽约尾盘持稳,现报79.34.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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