《外汇动态》美元/马币因投资者平仓而下跌,关注坡元/马币走势

0218GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY下跌,因银行间机构削减多头仓位,14日相对强弱指标(RSI)跌至70下方,报69.1,投资者期望周三举行的欧洲领导人非正式会议将采取措施提振市场对欧元区的信心.

美元/马币最新下滑0.5%,报3.1190.

坡元/马币SGDMYR=R的买需也是市场关注焦点.一些投资者持续买入该货币对,认为其是日圆以外亚洲货币中较安全的资产,但部分交易员称,这一趋势或将消退.

"我认为,坡元/马币涨势即将结束,"一家马来西亚银行驻吉隆坡的交易员指出.

坡元/马币微跌0.2%,报2.4612,稍早一度高见2.4698,为去年12月1日以来的最高位.该日高略低于2.4722,后者是去年10月至今年3月跌势的费波纳奇回档位.

该交易员预料,坡元/马币阻力位在2.4680-2.4720之间,称风险偏好情绪持续改善有望支撑马币.

他并称,一些市场人士似乎仍持有一些马币兑美元和坡元的空头仓位.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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