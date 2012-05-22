《热点透视》摩根大通可向汇丰控股取经,学习三点经验

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 杜明霞

路透伦敦5月21日电---摩根大通(JPM.N)的交易亏损引燃一个伤脑筋的问题,即美国大型金融机构的风险管理.尽管没有遇到困扰其竞争对手的很多问题,摩根大通仍需改进处理大量流动性储备的方式.它的一个竞争对手--汇丰控股(HSBA.L)在这方面或许能提供一些借鉴.

汇控资产负债表规模达2.5万亿(兆)美元,比摩根大通的2.3万亿美元还要高.这两家银行在危机期间都有吸储,令它们拥有大量的多余流动性.摩根大通的首席投资办公室(CIO)管理着3,600亿美元资产,规模已经是2007年的四倍.该办公室对可能升至多达50亿美元的交易亏损负有责任.截至3月底,汇控的金融投资规模为4,020亿美元,而且还有1,530亿美元存在中央银行.

汇控的资金储备虽对利率敏感,但该行在努力把信贷风险降到最小.2011年底,汇控金融投资中,有三分之二投资于政府或政府支持机构发行的债券.该行最近还把对欧元区主权债务的投资转存进中央银行.相较最近似乎被信用违约互换(CDS)困住的摩根大通,汇控并没有利用信贷衍生品管理其资金储备.

另一个区别是信息披露.汇控选择定期公布来自资产负债管理(Balance Sheet Management)的收入.这笔收入可能很高:2009年上半年达33.5亿美元,相当于该行总收入的8%.摩根大通的做法则没这么透明:咨询机构Tricumen基于对该行监管文件的分析,估计其首席投资办公室过去两年营收为68亿美元.但外界对此几乎无法了解,投资者很难做出恰当估值.

最后,两者在治理方面存在区别.即将离职的摩根大通首席投资办公室主管Ina Drew,直接向首席执行官迪蒙汇报.相比而言,汇控的投资部门则由投资银行主管和首席财务官共同监控,而且重大决策变动必须由董事会批准.

汇控的办法并非万无一失:事实证明主权债远非零风险资产.而且汇控对资金储备的管理方式并不适用于其美国次级贷款部门,该部门在危机期间受到了损失的冲击.但是,摩根大通考虑将来如何避免犯错的时候,不妨借鉴一下汇控的经验.(完)