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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 10:43 BJT

〔金属期市〕伦铜连续第三日上涨,受中国出台经济刺激政策的希望提振

路透上海5月22日电---伦敦期铜周二连续第三日上涨,受消费大国中国将采取措施刺激经济的希望支撑,帮助期铜收复部分失地.本月迄今,期铜已经下跌逾7%.

欧元区不确定性料限制期铜的涨幅,投资者关注周三的欧盟峰会,寻找欧元区采取新措施解决危机的线索.欧债危机打击了原材料的需求前景.

0223GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.8%,报每吨7,792美元,稍早曾触及一周高点7,816.

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