〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持坚,因冀望欧洲危机得以化解

交易商称,澳元的修正性反弹可能使其重返平价水平,重要阻力位在1.0020美元.支撑位在0.9875-80,其下是0.9820.

新西兰元兑美元NZD=D4小涨至0.7662美元,周一尾盘报0.7584,在海外市场上涨逾1%.

新西兰元短线支撑位在0.7610美元附近,初步阻力位在0.7680美元.上周曾跌至五个月低点0.7522.

风险意愿受到亚洲股市走强的支撑,日本、澳洲、韩国和新加坡股市均上涨约1%,因市场乐观预期欧洲将在周三的欧盟峰会上采取果断措施,刺激增长和创造就业.

澳元兑新西兰元AUDNZD=R走低,最新报1.2921新西兰元,上周曾触及两个月高点1.3046.(完)

--编译 梁睿雪/李春喜;审校 蔡美珍/张涛

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