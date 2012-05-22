〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持坚,因冀望欧洲危机得以化解

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
交易商称,澳元的修正性反弹可能使其重返平价水平,重要阻力位在1.0020美元.支撑位在0.9875-80,其下是0.9820.
新西兰元兑美元NZD=D4小涨至0.7662美元,周一尾盘报0.7584,在海外市场上涨逾1%.
新西兰元短线支撑位在0.7610美元附近,初步阻力位在0.7680美元.上周曾跌至五个月低点0.7522.
风险意愿受到亚洲股市走强的支撑,日本、澳洲、韩国和新加坡股市均上涨约1%,因市场乐观预期欧洲将在周三的欧盟峰会上采取果断措施,刺激增长和创造就业.
澳元兑新西兰元AUDNZD=R走低,最新报1.2921新西兰元,上周曾触及两个月高点1.3046.(完)
--编译 梁睿雪/李春喜;审校 蔡美珍/张涛
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。