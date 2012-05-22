《亚洲投资分析》亚洲市场置风险于不顾,可能为此后悔

记者 Vikram Subhedar/Vidya Ranganathan

路透新加坡5月22日电---金融市场经历过三周的抛售后,风险指标显示亚洲投资者预计市场将恢复平静,市场信心所处水准可能是完全错误.

从大宗商品到股票等资产走势的联动趋同程度,为2010年3月来首见,同时日圆等货币和公用事业等防御类股票亦罕见的加入其中.

不过波动性指标仍处在低位,信用曲线(credit curve)持平.几乎未见有任何外资逃离亚洲,暗示投资者仍然觉得该地区环境不错.

低波动性及风险资产步调的一致性并非是好兆头.这加剧了一个市场崩溃后其影响将迅速扩散的风险,就好像2010年3月时的那样,此后不久希腊评等遭下调,搅动了全球市场.

5月迄今,市场大跌已导致全球股票市场逾3万亿美元市值蒸发,且有可能进一步下跌,因投资者担心欧元区可能分裂.

"目前风险定价有误,我会利用市场上出现的短暂缓解,作为在新兴市场加码或重建战略空仓的机会,"法国兴业银行新兴市场战略主管Benoit Anne说.

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**都在下跌**

亚洲面临的令人不安的状况是,与此前的大跌不同,这次没有哪种资产免于遭抛售.

日圆和澳元走软,尽管跌幅并不大.公用事业等领域亦未展现出他们特有的防御性特征.此前每当市场紧张时,投资者通常都会买入这些防御类股.

现货金XAU=、纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货CLc1、香港股市恒生指数.HSI、摩根士丹利资本国际公司(MSCI)亚太股指.MIAPJ0000PUS和路透/Jefferies商品研究局指数.CRB与美国股市标准普尔500指数.SPX之间的30天每日相关系数均接近1,表明他们的走势趋同.

与此同时,波动性一直受到压制,因为芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数.VIX处于低位,而且各央行向市场注入大量廉价现金令全球寻求高收益率(殖利率).

CBOE波动性指数达25,为2011年9月水准的一半,且为2008年峰值的三分之一.恒指波幅指数.VHSI本月上扬,但仍仅为2011年9月峰值的一半.

希腊将于6月中旬举行大选.欧洲央行(ECB)将于6月6日召开会议,美国联邦储备理事会(美联储,FED)下次议息会议将于6月底召开;中国央行近期刚放松政策,表明未来数周可能不会调整政策.

在政策决定和选举结果出炉前,市场走势很可能受抑.

由于标准普尔500指数刚刚开始下跌,金价和油价奇怪地跟随其它资产类别的下跌趋势,从2011年式的短暂风险规避模式向与2008年相似状况转变的风险很高.

"以前铜价和油价走势的方向完全不同,现在则向相同方向发展.金价亦如此,"瑞银策略师Bhanu Baweja称.

市场忽视2008年式冲击重现的风险,可能是因为ECB和FED流动性操作使得银行更容易为市场融资,而且过去一年波动性一直处于低位.

"因波动性处于纪录低位而感到宽心,结果可能过于保守,"Baweja称."欧洲央行提供再多的流动性,也无法防止该地区货币市场趋紧,因此如果散户投资者大举抛卖,那么波动性和低价抛售将会明显增加.而这将会发生."

**布设仓位**

另一个重大风险是布设仓位.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS和香港恒生指数.HSI本月均挫跌约9%,两者在2月底前都是全球表现最亮丽的指标股指之一,涨幅达18%.

他们曾在2011年9月大跌14%,之前受2008年雷曼兄弟倒台和美国国际集团(AIG)陷入困境拖累,两者价值曾都缩水约20%.

有些迹象显示,外汇市场的冒险情绪也略微上升.韩元KRW=期货或一年期期权隐含波动率持续缓慢升高,但仍远低于去年的高位,日内波动率则更低.韩元是亚洲波动最剧烈的货币之一.

亚洲的资本流出一直温和.外资在5月卖超2.90亿美元印尼股票和2.4亿美元泰国股票,约是他们在2012年头四个月买超规模的六分之一.

聚焦于亚洲市场的基金据称也遭遇少量赎回,估计规模约10亿美元,大多数来自上市交易基金(ETF).

"作为一家中长期投资基金,我们往往忽略短暂的震荡走势,"Aberdeen Asset Management亚洲信贷主管Scott Bennett说.Bennett管理15亿美元的亚洲信贷资产.

"我们通常不会在一场危机或抛卖的浪潮中做出很大的反应,我们应该是恰当地预先布仓."

与此同时,亚洲股票价格便宜可能证明具有难以抗拒的吸引力.

亚洲股票价格在今年年初大幅上扬,随后在本月下挫,令股价几乎回到去年12月的水平,当时全世界料想2012年将是经济成长和复苏令人失望的一年.

"亚洲市场看来又变得便宜,"摩根士丹利亚洲新兴市场首席股票策略师Jonathan Garner指出.

"这表明,我认为你目前无法对大举改变目前价格的明显诱因作出正确押注.我们或许处于一段充满变数的时期,至少在希腊重新选举前是如此,或者要直至我们看到中国,欧洲央行(ECB)或美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取进一步的政策行动."(完)