〔日本个股〕瑞萨电子拟裁员6,000人,向第三方配股筹资--报导

路透东京5月22日电---日本读卖新闻周二报导,出现亏损的芯片厂商日本瑞萨电子(6723.T)计划裁减6,000个岗位,约占员工总数的15%,并拟通过向第三方配售股票,筹资500亿日圆(6.3亿美元).

瑞萨是全球最大的汽车微控制器芯片供应商,它是由三菱电子(6503.T)、日立(6501.T)和NEC(6701.T)三家公司的芯片部门合并而来.该公司因全球供应过剩和竞争对手异军突起而陷入经营困境.

知情消息人士对路透表示,瑞萨的确在考虑各种计划,包括筹资计划,但其表示,相关商谈仍处于初级阶段.

有关裁员的报导出来后,瑞萨股价跳涨,周一三菱电子承诺支持瑞萨,亦支撑其股价,但分析师指出,瑞萨股价离近期高位仍有很大一段差距.

"瑞萨被抛售,因为投资者将之视为下一个尔必达.但三菱电子表示准备支持瑞萨,略微安抚投资者,让他们觉得瑞萨不会重蹈尔必达的覆辙,"Iwai Cosmo证券公司的副总经理Hajime Nakajima说.

"所以今天早盘该股走势完全受空头回补推动...我不认为投资者会长线持有瑞萨."他说.

瑞萨拒绝对读卖新闻的报导置评.其股价周二早盘劲扬,上涨7%至289日圆,但比3月时所及的600日圆上方的高位仍低出逾50%.(完)