〔日本个股〕瑞萨电子拟裁员6,000人,向第三方配股筹资--报导

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京5月22日电---日本读卖新闻周二报导,出现亏损的芯片厂商日本瑞萨电子(6723.T)计划裁减6,000个岗位,约占员工总数的15%,并拟通过向第三方配售股票,筹资500亿日圆(6.3亿美元).
瑞萨是全球最大的汽车微控制器芯片供应商,它是由三菱电子(6503.T)、日立(6501.T)和NEC(6701.T)三家公司的芯片部门合并而来.该公司因全球供应过剩和竞争对手异军突起而陷入经营困境.
知情消息人士对路透表示,瑞萨的确在考虑各种计划,包括筹资计划,但其表示,相关商谈仍处于初级阶段.
有关裁员的报导出来后,瑞萨股价跳涨,周一三菱电子承诺支持瑞萨,亦支撑其股价,但分析师指出,瑞萨股价离近期高位仍有很大一段差距.
"瑞萨被抛售,因为投资者将之视为下一个尔必达.但三菱电子表示准备支持瑞萨,略微安抚投资者,让他们觉得瑞萨不会重蹈尔必达的覆辙,"Iwai Cosmo证券公司的副总经理Hajime Nakajima说.
"所以今天早盘该股走势完全受空头回补推动...我不认为投资者会长线持有瑞萨."他说.
瑞萨拒绝对读卖新闻的报导置评.其股价周二早盘劲扬,上涨7%至289日圆,但比3月时所及的600日圆上方的高位仍低出逾50%.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。