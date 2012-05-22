〔日本债市〕公债价格连续第二日下跌,收益率曲线趋陡

路透东京5月22日电---日本政府公债价格周二连续第二日下跌,股市则受到追捧,因投资者寄望周三召开的欧洲非正式峰会将就解决欧债危机取得一些进展. 继指标日债收益率在上周跌至近九年低位后,投资者继续了结获利.