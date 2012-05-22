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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 11:25 BJT

《外汇动态》美元/坡元下滑,受IPO相关资金流入预期打压

0302GMT---美元兑坡元SGD=D3下跌,因预期有与Formula One 30亿美元首次公开发行(IPO)相关的资金流入.

消息人士称,Formula One将于周二开始推介,此前获新加坡证交所批准.

美元兑新加坡元降0.2%至1.2673,跌破1.2686,此为小时图上1.2633-1.2771走势的61.8%费波纳奇回档技术位.

目标位或为200日移动均线,该均线目前切入在1.2652.下一目标位将是5月17日低点1.2633.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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