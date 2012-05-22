调查:中国员工最可能因体育运动而称病不上班

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月21日电---周一发布的一项研究显示，美国人可能痴迷橄榄球，加拿大人或许狂爱冰球，但这些与中国人对篮球的热爱相比则不可同日而语。
一项对来自八个国家的9,500名员工进行的在线调查显示，中国员工最可能因为观看体育赛事、参加比赛或看下半夜赛事而请病假。
中国还有许多人翘班去运动，而篮球则是最可能导致旷工的一项运动。
Kronos劳动力研究所委托Harris Interactive进行了这项在线调查。该研究所负责人马洛尼（Joyce Maroney）称，“调查结果与我们去年的全球缺勤调查发现一致。”
近60%的受访中国员工称，他们为了观看体育赛事或参加体育活动请过病假，而法国员工的比例只有1%。
员工因体育相关原因缺勤的国家排名中，印度排在第二，英国和墨西哥分别排在第三和第四名，排名最靠后的国家除了法国还有美国，紧随其后的是加拿大。
调查没有研究出现这种情况的原因，但马洛尼称这与文化差异有关。
“在像中国这样的国家，人们一周要工作70-80个小时，休息时间较少，有关带薪假的法规也较少，经常请病假也是有道理的。”
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。