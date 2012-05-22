《外汇动态》欧元跌势或于欧盟峰会后重启

0318GMT---瑞银外汇策略师Gareth Berry表示,尽管欧元在周三欧盟非正式峰会前或小幅走高,但随后可能会面临新一轮卖压.峰会上一个可能的议题就是欧元区所有成员国联合发行共同债券.[ID:nSB1559526]

但Berry表示,德国长期以来对这个提议的反对态度不太可能改变.德国反对提前采取任何行动,认为此前还需看到欧元区各国在财政政策协调方面取得进展.

"欧元区共同债券可能在某个时刻诞生,但我们认为会在几年后,"Berry说."因此我认为峰会过后,欧元跌势将再次抬头."

但在6月17日希腊大选前,欧元兑美元EUR=跌势或受限."现在起到峰会前,很难看到欧元大跌,除非民意调查暗示大选前力量均衡情况出现重大变化."他说.(完)

--编译 梁睿雪; 审校 高琦

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