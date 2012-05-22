《外汇动态》欧元跌势或于欧盟峰会后重启

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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0318GMT---瑞银外汇策略师Gareth Berry表示,尽管欧元在周三欧盟非正式峰会前或小幅走高,但随后可能会面临新一轮卖压.峰会上一个可能的议题就是欧元区所有成员国联合发行共同债券.[ID:nSB1559526]
但Berry表示,德国长期以来对这个提议的反对态度不太可能改变.德国反对提前采取任何行动,认为此前还需看到欧元区各国在财政政策协调方面取得进展.
"欧元区共同债券可能在某个时刻诞生,但我们认为会在几年后,"Berry说."因此我认为峰会过后,欧元跌势将再次抬头."
但在6月17日希腊大选前,欧元兑美元EUR=跌势或受限."现在起到峰会前,很难看到欧元大跌,除非民意调查暗示大选前力量均衡情况出现重大变化."他说.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)