〔中国债市动态〕现券收益率早盘温和上行,"稳增长"信号令曲线愈加陡峭化

路透上海5月22日电---中国银行间债市现券周二早盘收益率温和上行.流动性仍充裕之际,消息面释放"稳增长"信号,令整体收益率曲线愈加陡峭化;加之投资者获利回吐的需求,最终造就收益率涨势.

交易员表示,早盘长期品种收益率上行明显,有个券达到约5个基点(bp).不过国开行一年及三年新债发行需求较旺盛,一定程度压制短端收益率的升幅.

"市场有点向着(收益率曲线)陡峭化去操作,现在流动性充裕,而且最近还有'稳增长'的预期出来,今早国开行(短期新债)需求好,也有这个原因."上海一银行交易员称.

她并表示,最近一次降准后现券收益率下行过快,已经累计了不少获利盘,加之政策面频频昭显"稳增长"态度,触发了一定获利了结需求.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]

上海证券报报导称,继铁道部出台《关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》后,卫生部允许社会资本可以按照经营目的,自主申办营利性或非营利性医疗机构,这也被看作为"稳增长"目标加码.

剩余期限约七年的国债120005券最新双边报价tCN120005=CFXM为3.2300%/3.2050%,上日尾盘为3.2100%/3.1900%.(完)