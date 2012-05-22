〔中国债市动态〕现券收益率早盘温和上行,"稳增长"信号令曲线愈加陡峭化

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月22日电---中国银行间债市现券周二早盘收益率温和上行.流动性仍充裕之际,消息面释放"稳增长"信号,令整体收益率曲线愈加陡峭化;加之投资者获利回吐的需求,最终造就收益率涨势.
交易员表示,早盘长期品种收益率上行明显,有个券达到约5个基点(bp).不过国开行一年及三年新债发行需求较旺盛,一定程度压制短端收益率的升幅.
"市场有点向着(收益率曲线)陡峭化去操作,现在流动性充裕,而且最近还有'稳增长'的预期出来,今早国开行(短期新债)需求好,也有这个原因."上海一银行交易员称.
她并表示,最近一次降准后现券收益率下行过快,已经累计了不少获利盘,加之政策面频频昭显"稳增长"态度,触发了一定获利了结需求.
中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]
上海证券报报导称,继铁道部出台《关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》后,卫生部允许社会资本可以按照经营目的,自主申办营利性或非营利性医疗机构,这也被看作为"稳增长"目标加码.
剩余期限约七年的国债120005券最新双边报价tCN120005=CFXM为3.2300%/3.2050%,上日尾盘为3.2100%/3.1900%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。