〔中国汇市〕欧元持坚带动中间价续高开,即期汇价随之走强早盘小涨

* 欧元持坚,带动中间价继续高开

* 客盘尚均衡,即期汇价随中间价走强

* 人民币贬值的可能性或随时存在

路透北京5月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘续小涨,欧元在欧盟峰会前持坚,带动人民币中间价继续高开,同时客盘尚均衡,即期汇价随中间价走强.

"早上汇市好安静,中间价开在高点,(即期汇价)就一直缓慢往下走,现在维持在一个比较低的水准."华南地区一银行交易员称,"中间价开高40点,即期成交价也差不多走强40点,说明客盘均衡."

他并进一步指出,最近开始的这轮汇改扶植出口的意愿还是挺强的,虽然市场显示出对当前汇价水平的认可,短期其继续呈现区间波动的可能性更大,但综合机构惜售外币资产的举动和中间价近期的走势情况判断,人民币贬值的可能性或随时存在.

摩根士丹利(MS.N)大中华区首席经济学家乔虹发布最新报告称,将今年中国国内生产总值(GDP)增长预期从9.0%下调至8.5%.预计人民币汇率升值步伐可能亦会暂停,其此前预期人民币兑美元汇率今年将升值4.5%.[ID:nSB1560052]

北京时间12:05,人民币兑美元即期报6.3249元,上日收报6.3279元;中间价CNY=PBOC报在6.3077元,上日为6.3116元.

香港离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3220/50元,上日尾盘报6.3245元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期明显,最新报在6.3775/25,上日尾盘为6.3830元.

东京汇市,欧元周二持坚,因市场人士降低对作空欧元的押注,关注周三欧洲领导人非正式会议上是否可能出台举措,以提振投资者对欧元区的信心.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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