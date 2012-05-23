〔中国新债〕财政部下周三将招标发行300亿元固息国债,为五年品种续发

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透上海5月23日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(30日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币固息国债,为今年第三期五年品种续发.
刊登在财政部网站的公告显示,本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(三期)国债CN120003=CFXS相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该续发行国债的竞争性招标时间为5月30日9:30-10:30,5月31日开始续发行,6月4日续发行结束,续发行部分从6月6日起与原发行部分合并上市交易.
财政部于2月15日招标发行280亿元第三期五年国债,中标利率为3.14%,投标倍数约为1.59倍.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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