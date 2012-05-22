《阳歌专栏》腾讯选电商部门率先IPO前景不妙

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**腾讯电商：将又一个失败的IPO**

今早，我饶有兴趣地看了关于互联网巨头腾讯(0700.HK)的报导，说的是该公司可能选择旗下亏损的电商平台，发起重组后的第一个首次公开募股（IPO）。腾讯近期宣布，将旗下业务划分成六大事业群，允许这些业务自行发展并自负盈亏。

报导并未细说IPO的时间，只是说上市是这个新组建事业群的可能方式之一，以寻求募集更多资金，最终打造与阿里巴巴旗下极为成功的天猫类似的电商平台。如果报导属实，我希望该公司的高层看看近期的媒体报导，眼下投资者对中国亏损的互联网企业IPO兴趣寡然，而且没有迹象显示这种情况会很快改善。

今年迄今为止，唯一赴海外上市的中国互联网企业是在线零售商维品会(VIPS.N)，而该公司股票上市后也是遭遇滑铁卢。另外可能在海外上市的是盛大文学，拉手网的IPO计划则是一直搁置或可能完全销声匿迹。盛大文学被意外披露在近期扭亏为盈，意味其可能继续推进IPO计划。

置于腾讯的电商业务，我感觉其最值钱的资产也就只有腾讯品牌，该公司无疑是中国最大的互联网企业，而且在在线游戏和即时通讯方面具有行业领先地位。但是，腾讯在电商方面的成功案例少之又少，电商不像游戏及即时通讯，前者主要市场为年龄稍大也更加富裕的用户群，游戏和即时通讯则主要面向15-25岁的青少年。

腾讯新组建的电商事业部纳入了原有的C2C的在线拍卖业务拍拍网，以及我从未听说过的最近建立的B2B平台。该事业部主管称其优势之一即是腾讯发展势头强劲的社交网络，后者可能有助于建立在线买家群体。社交网络无疑是腾讯的强项之一，但是我怀疑作为其核心基础的年轻用户，因消费能力较低，或许难以吸引大多数电商卖家加盟。

综上所述，受当前市场形势低迷影响，我预计腾讯新设立的电商业务单元不会很快IPO。如果换成我为腾讯创立者马化腾提供下一步操作建议，我会告诉他选择公司目前更成功的业务首先进行IPO，比如社交网络或在线游戏业务，这必定会激起投资者更大的兴趣。但是，如果推动重组后的电商事业群率先上市，预计投资者兴趣会很疲弱，在首日交易后，股价也可能走低，别无他路。

一句话：腾讯将亏损的电商业务部门独立经营且准备IPO，看似是该公司在近期业务重组后作出的一项糟糕的选择。

**阿里巴巴筹资为机构投资者提供良机**

中国电商龙头企业阿里巴巴宣布将回购雅虎(YHOO.O)持有的20%股份，这则期待已久的消息令投资者终于看到一个久违的结果：投资于中国互联网企业的新机会来了。然而，对于多数投资者来说很不幸的是，他们最近还得不到投资机会，阿里巴巴很可能将最近回购的大多数股权卖给大型机构投资者，后者需要拿出至少数千万甚至数亿美元，投资于这家中国最大的电商企业。

不过，较小型机构投资者和散户也可能在不太远的将来看到机会，阿里巴巴本周稍早发表的声明显示公司计划于明年年底前整体上市，这可能有助于改善投资者对中国互联网类股票的人气。

就在阿里巴巴宣布股票回购的次日，有报导称，该公司已经与多家希望入股的机构投资者洽谈，其中包括新加坡的淡马锡。一家中国媒体报导称，淡马锡希望给阿里巴巴投资5亿美元左右。这种投资根本就在意料之中，淡马锡对中国市场和企业始终保持特别乐观的看法，在各行业龙头企业都有特别利益。本月稍早，淡马锡接下高盛GS.n的卖盘，以25亿美元买入中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)股份。在近期的洽谈过程中，我预计还会有其他主权财富基金、保险公司和养老基金等重要金融投资者买入阿里巴巴的股份，各家投资规模或许都不会低于1亿美元。

另一方面，不会有像雅虎这样的战略投资者新入股阿里巴巴。这是因为阿里巴巴的创始人马云似乎已经决定独掌公司运营，基于和雅虎不愉快的合作经历，他不想再有战略投资者在背后指指点点。

尽管可能不再考虑引入战略投资者，但是阿里巴巴明显对财务投资者很主动，渴望尽快敲定交易，以筹集回购雅虎持股所需的70亿美元资金。日本的软银和俄罗斯的数字天空科技（DST）已经是阿里巴巴的现有投资者，阿里巴巴无疑还将寻找更知名的公司以提升自己的名声。

在这一轮筹资行动中，尽管投资额不足1亿美元的机构投资者不大可能入围，较小型投资者也还是有大量机会买入阿里巴巴的股份，不过要等到明年年底前阿里巴巴预计将实施的整体上市阶段。

阿里巴巴整体上市将有助于提振中国互联网类股。这类股票在美国市场曾经风靡一时，但去年因深陷多起会计丑闻，已经将投资者的热情尽数消散。投资者对的越来越如法容忍中国网络企业的亏损。阿里巴巴上市将化解这两个问题，鉴于该公司相对较长的经营历史以及高盈利能力。从更广阔的市场视角来看，阿里巴巴上市将有利于市场，这家公司在国内外都拥有长期发展潜力。

但是，阿里巴巴整体上市至少是一年以后的事了，除非另有令人激动的招股消息，中国互联网公司股票整体还将经历很长一段时间的静默期。

一句话：阿里巴巴最近的筹资活动为机构投资者提供了良机，最早于明年的整体上市可能给美国市场人气低迷的中资互联网类股注入一针强心剂。（完）

--编译：侯雪萍/王凤昌 发稿：王燕焜

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