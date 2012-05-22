〔中国货币市场〕回购利率续持稳,公开市场净回笼未改资金面宽松(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海5月22日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘继续持稳.尽管央行公开市场本周提前实现了净回笼,但并未改变资金面目前的宽松态势.

"除了短期的,一天,七天涨了一点点之外,其它期限都是下跌的,幅度都很小,感觉资金还是挺多的."华中一位券商交易员说.

他表示,尽管央行公开市场操作力度也不小,但28天期的正回购锁定流动性的时间较短,对目前相对乐观的资金面预期影响也不大.

央行公告显示,稍早在公开市场进行的600亿元28天期正回购,中标利率仍持稳在2.80%,央票发行依旧封山.业内人士此前透露,周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续暂停.[ID:nSB1559986]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8309 1.8203 +1.06 5,016.66

七天CN7DRP=CFXS 2.6933 2.6733 +2.00 314.92

14天CN14DRP=CFXS 2.8038 2.7996 +0.42 51.83

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.8452 1.8314 +1.38 1,789.10

七天CHICNY7D=CFXS 2.6542 2.7076 -5.34 38.38

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.3000 1.9450 +35.50 373.92

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.4500 2.5000 -5.00 59.33

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.7000 2.5000 +20.00 4.55

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.8453 1.8453 0.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.7000 2.6828 +1.72 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.8300 2.8800 -5.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 1.8208 1.8142 +0.66 --

七天SHICNYSWD= 2.6925 2.6742 +1.83 --

三个月SHICNY3MD= 4.3754 4.4050 -2.96 --

===============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进

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