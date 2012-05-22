〔新西兰经济〕第二季通胀预期降至近三年低位--央行调查

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透惠灵顿5月22日电---周二公布的调查显示,新西兰第二季通胀预期降至近三年低位,因经济料难以积聚动能.
新西兰央行(RBNZ)的季度调查显示,企业经理人平均预估未来一年的通胀率为2.0%,上回在2月时的调查则预估为2.24%.
两年通胀预期则自2.5%降至2.41%.
这是2009年第三季以来最低的通胀预期.
该央行的货币政策是以消费者物价指数(CPI)作为基础,新西兰第一季CPI较前季上升0.5%,较上年同期增长1.6%,位于央行1-3%的目标区间内.
自去年4月以来,新西兰央行一直维持利率在纪录低点2.5%不变.
金融市场定价显示,预计该央行下个月降息25个基点的机率为56%.不过接受路透访查的分析师大都预计该央行明年将升息.[ID:nSB1503090]
"鉴于目前通胀预期得到很好锚定,新西兰央行几乎没有升息的紧迫性."ASB Bank分析师Jane Turner说.
新西兰央行调查还显示,未来一年经济成长率预估为2.0%.未来两年的经济成长率预估为2.4%,低于前次调查预估的2.6%.
新西兰政府预计明年经济将提速,因基督城的重建工作加快.(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。