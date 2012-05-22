〔新西兰经济〕第二季通胀预期降至近三年低位--央行调查

路透惠灵顿5月22日电---周二公布的调查显示,新西兰第二季通胀预期降至近三年低位,因经济料难以积聚动能.

新西兰央行(RBNZ)的季度调查显示,企业经理人平均预估未来一年的通胀率为2.0%,上回在2月时的调查则预估为2.24%.

两年通胀预期则自2.5%降至2.41%.

这是2009年第三季以来最低的通胀预期.

该央行的货币政策是以消费者物价指数(CPI)作为基础,新西兰第一季CPI较前季上升0.5%,较上年同期增长1.6%,位于央行1-3%的目标区间内.

自去年4月以来,新西兰央行一直维持利率在纪录低点2.5%不变.

金融市场定价显示,预计该央行下个月降息25个基点的机率为56%.不过接受路透访查的分析师大都预计该央行明年将升息.[ID:nSB1503090]

"鉴于目前通胀预期得到很好锚定,新西兰央行几乎没有升息的紧迫性."ASB Bank分析师Jane Turner说.

新西兰央行调查还显示,未来一年经济成长率预估为2.0%.未来两年的经济成长率预估为2.4%,低于前次调查预估的2.6%.

新西兰政府预计明年经济将提速,因基督城的重建工作加快.(完)